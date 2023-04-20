Про це в ефірі національного телемарафону заявила начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує 24 Канал.

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"Шахідами" з нової партії атакували Миколаївщину та Одещину

Гуменюк зазначила, що ворог накопичував свої резерви. Доведені до критичного мінімуму ракетні запаси змушують агресора брати паузи та вишукувати альтернативні способи тиску на тилові райони нашої держави.

Саме тому росіяни в очікуванні додаткової партії дронів-камікадзе тимчасово призупинили атаки. Однак, вже отримали її та починають використовувати.

Ми спостерігали їхню атаку по Миколаївщині саме цією новою партією. Така ж позначка була на тих дронах, які атакували Одещину. Саме тому можливе повторення таких атак, адже, отримавши партію, вони починають її використовувати для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Також вона додала, треба розуміти, що основна ціль ворога – не лише психологічний стан людей. Окупанти полюють і за системами ППО, і вишукують об'єкти критичної інфраструктури так, як вони продовжують це робити й на прифронтових територіях.

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