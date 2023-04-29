В сети появилось сообщение, что ракеты HIMARS разрушили здание, в котором проживали офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии, пишет 24 Канал. Официальной информации об этом инциденте пока нет.

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Россияне говорят о прилете двух ракет HIMARS

Как пишут пропагандисты, офицер запаса Олег Марзоев рассказал, что прилет ракет HIMARS якобы произошел в 20 километрах от линии боевого столкновения. По его словам, "потерь среди российских бойцов чудом удалось избежать".

"Две ракеты, которые попали в само здание, пробили крышу и взорвались между первым и вторым этажами, полностью в той части обрушив их, сложив бетонные перекрытия. В то же время одна из ракет уже после взрыва, по инерции пробила еще одну бетонную плиту в подвал, в центре помещения, где находились в этот момент три офицера, и бетонный пол самого подвала, разлетелась, посекла одновременно осколками корпуса пространство, разбила стены, но практически не затронула людей, находившихся в разных местах комнаты", – написал он.

По словам очевидцев, на которых ссылается Марзоев, в результате удара повреждены ретрансляторы и уничтожены "wi-fi мосты".

В сети даже опубликовали видео с последствиями прилета. На кадрах, вероятно, один из оккупантов говорит "Господи, спаси и сохрани".

Видео последствий предполагаемого прилета по базе оккупантов

Вместе с тем следует отметить, что у россиян буквально какая-то мания с HIMARS. Российский генштаб и пропаганда постоянно заявляют, что Украина наносит удары с этой системы, как будто другого оружия нет.

Кроме того, вызывает сомнение, что пропагандисты решили показать кадры прилета.

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