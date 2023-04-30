Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще в конце марта – начале апреля была информация, что на Бахмутском направлении оккупанты потеряли около 35 – 40 тысяч личного состава.
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Это действительно огромные цифры. Из этих людей можно было бы сформировать 4 дивизии.
ISW ранее подтверждал, что потери там очень велики. Даже звучали цифры в 35-40 тысяч. Это – 4 мотострелковых дивизии. Наибольшие потери на Бахмутском направлении были у так называемых ЧВК вроде "Вагнера",
– отметил Жданов.
Россия потеряла до 4 мотострелковых дивизий на Бахмутском направлении – Жданов: смотрите видео
Какую тактику использует Россия на Бахмутском направлении
Как отметил Жданов, Россия постоянно меняет тактику. Еще в начале полномасштабного вторжения они сражались батальонными тактическими группами. А уже сейчас, в частности, на Бахмутском направлении, в атаку идет небольшое количество оккупантов.
Сначала они штурмовали БТГр. Затем перешли в ротные, взводные и маленькие группы. Сейчас они периодически возвращаются в тактики с привлечением большего количества личного состава. Где-то как во взводе – 15 – 20 человек. Хотя сперва в атаку идет небольшое количество людей, чтобы обнаружить слабые места. Если им это получается, то к подразделению присоединяется еще 2 – 3 группы. И выходит взвод у 20 – 25 человек,
– объяснил Жданов.
Украинские военные отбивают атаки российских оккупантов. Однако очень часто за первой волной сразу идет вторая. Захватчики не забирают своих раненых и погибших, поэтому интервалы между атаками могут быть очень короткими.
Потери России в войне: коротко
- С начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, Россия потеряла огромное количество личного состава. По состоянию на 30 апреля "на концерт Кобзона" отправились более 190 тысяч оккупантов.
- За прошедшие сутки, 29 апреля, украинские военные уничтожили еще 470 захватчиков.
- Также Россия потеряла 3699 танков, 7189 боевых бронированных машин, 2914 артиллерийских систем, 544 РСЗО.