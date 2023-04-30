Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ще наприкінці березня – початку квітні була інформація, що на Бахмутському напрямку окупанти втратили близько 35 – 40 тисяч особового складу.

До теми Кожного військового злочинця Росії знайдуть і знищать, – Буданов обіцяє відплату окупантам

Це дійсно величезні цифри. З цих людей можна було б сформувати 4 дивізії.

ISW раніше підтверджував, що втрати там дуже великі. Навіть звучали цифри у 35 – 40 тисяч. Це – 4 мотострілецькі дивізії. Найбільші втрати на Бахмутському напрямку були в так званих ПВК на кшталт "Вагнера",

– зазначив Жданов.

Росія втратила до 4 мотострілецьких дивізій на Бахмутському напрямку – Жданов: дивіться відео

Яку тактику використовує Росія на Бахмутському напрямку

Як наголосив Жданов, Росія постійно змінює тактику. Ще на початку повномасштабного вторгнення вони воювали батальйонними тактичними групами. А вже зараз, зокрема на Бахмутському напрямку, в атаку йде невелика кількість окупантів.

Спершу вони штурмували БТГр. Потім перейшли до ротних, взводних та маленьких груп. Зараз вони періодично повертаються до тактик із залученням більшої кількості особового складу. Десь як у взводі – 15 – 20 людей. Хоч спершу в атаку йде невелика кількість людей, щоб виявити слабкі місця. Якщо їм це вдається, то до підрозділу долучається ще 2 – 3 групи. І виходить взвод у 20 – 25 людей,

– пояснив Жданов.

Українські військові відбивають атаки російських окупантів. Однак дуже часто за першою хвилею одразу йде друга. Загарбники не забирають власних поранених та загиблих, тому інтервали між атаками можуть бути дуже короткими.

Втрати Росії у війні: коротко