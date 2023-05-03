Речь идет о 9 мая. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты хотят захватить Бахмут до 9 мая

Маляр отметила, что россияне получили задачу захватить Бахмут до 9 мая, ведь в Москве любят символизм. Однако это слабая сторона оккупантов, поскольку они предсказуемы.

По словам заместителя министра обороны, за Бахмут уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои. В свою очередь, пиковая ситуация сохраняется уже несколько недель.

Своеобразной заслонкой выступает оборона Бахмута, которая не дает врагу продвигаться. Несмотря на то, что местами им удается продвинуться, военные задачи выполняются. Город они не захватили, мы уничтожаем технику, лучшие подразделения и ослабляем их наступательный потенциал,

– отметила Маляр.

Обратите внимание! Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый недавно подчеркнул, что Силы обороны видят и понимают намерения россиян. Они всегда готовы противодействовать врагу на Бахмутском направлении.

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Что происходит в Бахмуте: коротко