Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, поки що підрозділи "Вагнера" не виходять з Бахмута. Інтенсивність боїв не зменшується.

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Пригожин хоче заробити політичні бали

Якщо Пригожин дійсно хоче вивести своє угруповання з цього напрямку, то вже мала б початися відповідна підготовка. Адже, ймовірно, вони розраховували б на організований вихід. І туди б мали закинути інші російські підрозділи.

Інакше у них просто обвалиться фронт. І ЗСУ повністю знівелюють просування вагнерівської піхоти, яка 9 місяців гинула на цьому напрямку. Все це схоже на те, що Пригожин намагається так заробити собі політичні бали. Він дивиться у майбутнє, в якому є проблеми для путінської влади. Тому йому потрібно своє місце під Сонцем зайняти,

– зазначив Попович.

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Зрозуміло, що угруповання ПВК "Вагнера" – досить серйозний ресурс. І Пригожину не так і вигідно, щоб ці підрозділи були просто-таки знищені в боях під Бахмутом.

Утім, не варто відкидати версію, що Пригожин вкидує такі заяви, бо розуміє, що не зможе захопити місто до 9 травня. Тому й почав кричати про "брак боєприпасів", аби згодом скинути усю провину на російське міноборони.

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