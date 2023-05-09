У храмі правили служби священники УПЦ (МП). Сьогодні, 9 травня, вагнерівці випустили по церкві не менше двох десятків снарядів із танка. У мережі поширили відео палаючої святині, інформує 24 Канал.

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На поширених кадрах видно, як пожежа охопила купол храму, а потім – вогонь до тла знищив релігійну споруду. Залишилися стояти лише прибудови та дзвіниця, але з пошкодженими дахами.



Наразі храм повністю знищено / Фото з телеграм-каналів

Свято-Благовіщенський храм вже потрапляв під обстріли ворога наприкінці жовтня 2022 року, тоді пошкоджень зазнала його дзвіниця.

Свято-Благовіщенський храм у вогні: відео

Що відомо про церкву

На сайті УПЦ зазначено, що Благовіщенський храм Горлівської єпархії в Бахмуті закінчили будувати 17 жовтня 2010 року. Будівля мала висоту 29 метрів.



Ось так храм виглядав до того, як у Бахмут зайшли росіяни / Фото з сайту УПЦ

Харківські майстри виконали для храму дерев'яний різьблений іконостас та покрили його сусальним золотом. Всередині храм розписали у візантійському стилі майстри з Краматорська. При церкві працювала дитяча недільна школа. Благовіщенський храм освятили на честь свята Благовіщення Пресвятої Богородиці на згадку про церкву XIX століття в Бахмуті, зруйновану комуністами.