Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Бахмут стал стратегической победой украинской армии, потому что в этом городе закончился весь наступательный порыв российской армии.
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Бахмут обнулил Путина
Он отметил, что в Бахмуте была окончательно поставлена точка на таком мифе, как "вторая армия в мире". В городе и окрестностях уничтожено и продолжает уничтожаться все боеспособное в российской армии.
"В Бахмуте возник фундаментальный конфликт, разногласие, которое приведет к внутренней трагедии в России – это конфликт между вагнеровцами и министерством обороны. Это говорит о том, что единства у них не существует. Бахмут стал символом того, что такое реальное сопротивление в 21 веке, когда на кону стоит жизнь государства", – подчеркнул Подоляк.
Михаил Подоляк о ситуации на фронте: смотреть видео
Советник главы ОПУ добавил, что в Бахмуте украинская армия доказала, что гораздо более мощная, чем другие, с точки зрения готовности к участию в масштабных интенсивных конфликтах. Также наши ВСУ поставили точку над потугами Путина выставить себя глобальным политиком или стратегом.
Бахмут обнулил Путина в полном объеме и в полный рост,
– заявил Подоляк.
Ситуация в Бахмуте: главное
- Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток защитники Украины отразили 39 вражеских атак.
- 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ накануне разгромила подразделения 72-й бригады России, находившиеся в окрестностях города.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не верить заявлениям врага о "снарядном голоде".