По словам министра, задача наших воинов — преломление ситуации на поле боя. После этого, Силы обороны смогут постепенно деоккупировать наши территории.
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Украина доказала миру, что может победить
Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году, а наши Вооруженные силы уже показали, что победа для нас реалистичная,
– сказал министр.
По его словам, благодаря поддержке стран Запада Украина выполняет миссию, ради которой создавалось НАТО, поскольку ВСУ является щитом Европы к востоку от российской угрозы.
Однако с другой стороны, время для Украины имеет решающее значение. Ведь продолжение или замораживание войны – это потери жизней украинцев.
Резников добавил, что в текущем году Украина хочет изменить ситуацию на поле боя. Украинская армия уже показала на поле боя, что победа возможна и для ее достижения необходима поддержка.
Успехи ВСУ на фронте: последние новости
- Украинские защитники прорвали российские позиции за пределами охваченного боями Бахмута и оттеснили оккупационные подразделения с ключевой позиции – это подтвердили военные командиры с обеих сторон. И это стало первой победой с марта для украинской армии в ожесточенной борьбе за город-крепость.
- Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что атака на Бахмут была частью "оборонительной операции", направленной на то, чтобы остановить российское наступление на город. В частности, наступление проводили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, подразделения специального назначения, тактической группы "Адам" и украинской добровольческой армии.
- Важно отметить, что Великобритания 11 мая передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, летящие на 300 километров. Это фантастическая новость для наших ВСУ, которые уже совсем скоро начнут контрнаступление.