За словами міністра, завданням наших воїнів є переломлення ситуацію на полі бою. Відтак, Сили оборони зможуть поступово деокуповувати наші території.

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Україна довела світу, що може перемогти

Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, а наші Збройні сили вже показали, що перемога для нас є реалістичною,

– сказав міністр.

За його словами, завдяки підтримці країн Заходу, Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки ЗСУ є щитом Європи на сході від російської загрози.

Проте з іншого боку, час для України має вирішальне значення. Адже продовження чи заморожування війни – це втрати життів українців.

Резніков додав, що цього року Україна хоче змінити ситуацію на полі бою. Українська армія вже показала на полі бою, що перемога можлива і для її досягнення потрібна підтримка.

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