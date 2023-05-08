Юридичне оформлення перемоги триватиме не один день. Про це міністр розповів Дмитру Комарову у проєкті "Рік. За кадром".

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Він переконаний, процес відбуватиметься за участю партнерів,

Для мене перемога – це коли ми з вами домовимось про якийсь черговий проєкт ваш, а я буду вас супроводжувати в ньому як вільна людина і вилітати ми будемо з вами з Борисполя,

– зазначив Резніков.

Це означатиме, що в Україні стало настільки безпечно, що міжнародна авіакомпанія відкрила рейси.

Чи буде капітуляція Росії

Міністр зауважив, слово "капітуляція" йому дуже подобається. Водночас він нагадав про телефонний дзвінок від міністра оборони Росії Сергія Шойгу напередодні війни. Резніков пригадав,, що тоді Україні тоді пропонували капітуляцію.

Він дуже нульово це говорив, він каже: я виконую прохання, я посередник, я передаю вам сигнал від міністра Шойгу, що вони готові прийняти вашу капітуляцію,

– розповів Резніков.

Він зазначив, що тоді не мав ні часу, ні можливості порадитися. Тож відказав, що готовий прийняти капітуляцію Росії.