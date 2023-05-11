Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, Бахмут став стратегічною перемогою української армії, тому що у цьому місті закінчився увесь наступальний порив російської армії.

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Бахмут обнулив Путіна

Він зазначив, що у Бахмуті була остаточно поставлена крапка на такому міфі, як "друга армія у світі". В місті та околицях знищено і продовжується знищуватись все, що було боєздатне у російській армії.

"У Бахмуті виник фундаментальний конфлікт, розбіжність, яка приведе до внутрішньої трагедії в Росії – це конфлікт між вагнерівцями та міністерством оборони. Це говорить про те, що єдності у них не існує. Бахмут став символом того, що таке реальний спротив у 21 столітті, коли на кону стоїть життя держави", – наголосив Подоляк.

Михайло Подоляк про ситуацію на фронті: дивитись відео

Радник голови ОПУ додав, що у Бахмуті українська армія довела, що набагато більш потужна, ніж інші, з точки зору готовності до участі в масштабних інтенсивних конфліктах. Також наші ЗСУ поставили крапку над потугами Путіна виставити себе глобальним політиком чи стратегом

Бахмут обнулив Путіна в повному обсязі й у повний зріст,

– заявив Подоляк.

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