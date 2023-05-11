На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, загарбники вдосталь забезпечені озброєнням.

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Ворог збільшив кількість обстрілів

Будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях,

– заявила Маляр.

Вона наголосила, що загарбники спілкуються між собою телефоном, а не через відео- та аудіоповідомлення в соцмережах.

Тож заступниця міністра закликала довіряти лише фактам. А факт, зокрема, – це те, що кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто, за словами Маляр, стріляти таки є чим.

Вочевидь посадовиця мала на увазі нещодавнє резонансне відео ватажка вагнерівців Євгена Пригожина. 5 травня він бідкався на відео про великі втрати та вимагав збільшення кількості боєприпасів, які отримує його угруповання.

ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські воїни продовжують героїчні бої за Бахмут. Зокрема, на окремих ділянках Бахмутського напрямку ворог відступив на 2 кілометри.

Українські герої дають відсіч російським окупантам та не дають ворогу просунутися. Сирський відзначив зусилля герої 3-ї окремої штурмової бригади, яка завдала потужного удару загарбникам.

Додамо, що окупанти щодня "відгрібають по повній". Зокрема, наші воїни за минулу добу ліквідували 610 загарбників, а загалом ворог втратив уже 196 920 своїх солдатів. Крім того, російська армія втрачає величезну кількість техніки в Україні. З 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили: