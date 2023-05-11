Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, захватчики достаточно обеспечены вооружением.

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Враг увеличил количество обстрелов

Любая информация военного характера во время войны – это оружие. Ею воюют, а не информируют. Итак, враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях,

– заявила Маляр.

Она подчеркнула, что захватчики общаются между собой по телефону, а не через видео- и аудиосообщения в соцсетях.

Поэтому заместитель министра призвала доверять только фактам. А факт, в частности, – это то, что количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось. То есть, по словам Маляр, стрелять есть чем.

Очевидно, чиновница имела в виду недавнее резонансное видео главаря вагнеровцев Евгения Пригожина. 5 мая он жаловался на видео о больших потерях и требовал увеличения количества боеприпасов, получаемых его группировкой.

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские воины продолжают героические бои за Бахмут. В частности, на отдельных участках Бахмутского направления враг отступил на 2 километра.

Украинские герои дают отпор российским оккупантам и не дают врагу продвинуться. Сырский отметил усилия герои 3-й отдельной штурмовой бригады, нанесшей мощный удар захватчикам.

Добавим, что оккупанты ежедневно "отгребают по полной". В частности, наши воины за минувшие сутки ликвидировали 610 захватчиков, а всего враг потерял уже 196 920 своих солдат. Кроме того, русская армия теряет огромное количество техники в Украине. С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили: