Видання зазначає, що Росія намагалася знищити Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети. Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили "Кинджал" за допомогою системи Patriot.

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Збивали "Кинджал" з різних боків

Американський чиновник розповів, що українські захисники випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету. Посадовці вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot. Це дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети.

Ракетна система Patriot має потужний радар для виявлення наближених цілей на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети тощо. Але радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і визначити її місце дислокації,

– йдеться у повідомленні.

Додають, що, на відміну від деяких засобів ППО меншої дальності, наданих Україні, велика батарея Patriot є стаціонарною системою, що дає змогу росіянам з часом зосередитися на місці.

За словами офіційних осіб, є способи певною мірою замаскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли з'ясувати приблизне місце перебування Patriot, дислокованого за межами Києва. І, власне, як повідомив командувач ВПС України Микола Олещук, перехоплення ракети відбулося там у ніч на 4 травня.

Тоді у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Кремль випустив ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо в Росії.

Зверніть увагу! За даними української розвідки, Росія має у своєму арсеналі лише кілька десятків ракет "Кинджал". Кілька з них були запущені по українських цілях у березні. Даних про те, якої шкоди вони завдали та чи всі досягли своїх цілей, – немає.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

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