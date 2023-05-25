Россия продолжает использовать гиперзвуковое оружие, представляющее угрозу для мирных жителей Украины. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед заседанием "Рамштайна", информирует 24 Канал.

Раньше Резников и Остин обсудили подготовку к очередному "Рамштайну": что скоро может получить Украина

Акцент на защите неба

Украинские силы успешно отражают атаки врага благодаря самым современным системам ПВО. К примеру, Patriot и другим системам, которые передали европейские партнеры.

Остин заявил, что Украина может полностью сбивать вражеские ракеты. Поэтому партнеры продолжают пересматривать, что Украине нужно для того, чтобы защитить свое небо.

Поэтому сейчас фокус будет на безопасности неба Украины,

– говорит министр.

На встрече будут говорить, как ускорить производство необходимого оборудования для Украины. Остин намекнул, что будут искать креативные способы для увеличения индустриальной мощи.

Как проходит "Рамштайн"