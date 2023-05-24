Об этом рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер. По его словам, главы оборонных ведомств Украины и США пообщались по поводу процесса подготовки новой встречи. Отметим, что в этот раз "Рамштайн" состоится в онлайн-режиме 25 мая.

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"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – сообщил представитель Пентагона.

Планируют усилить ПВО Украины

Также Райдер ранее отмечал, что будут обсуждать усиление нашей ПВО, предоставление боеприпасов, а также – едва ли не самое важное – передачу многоцелевых истребителей F-16

Начнется встреча министров обороны с того, что Украина сообщит о своих неотложных нуждах. После этого последует отчет по поводу ситуации на фронте. По ожиданиям Пентагона, приоритетными темами обсуждения будут как наземные системы ПВО, так и обеспечение боеприпасами наших военных.

А затем будет также дискуссия о подготовке F-16,

– подчеркнул Райдер.

По словам представителя Пентагона, пилоты из Украины будут учиться в Европе. Правда, раскрывать какие-либо детали он отказался.

Отметим, что Алексей Резников ранее рассказывал, что будут обсуждать во время "Рамштайна". По его словам, темой встречи станет усиление противовоздушной обороны нашего государства. Что и подтверждает Пэт Райдер.

К слову, "Рамштайн" – военная база США в Германии. Там же собираются члены контактной группы по обороне. Встречам дали название той же базы. В ходе них обсуждали передачу вооружения нашему государству. Заметим, что последний раз руководители оборонных ведомств собирались 21 апреля в режиме офлайн.

Зеленый свет на F-16 для Украины