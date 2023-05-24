Про це розповів речник Пентагону Пет Райдер. За його словами, голови оборонних відомств України та США поспілкувалися щодо процесу підготовки нової зустрічі. Зауважимо, що цього разу "Рамштайн" відбудеться в онлайн-режимі 25 травня.

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"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", – повідомив речник Пентагону.

Планують посилити ППО України

Також Райдер раніше зазначав, що обговорюватимуть посилення нашої ППО, надання боєприпасів, а також – чи не найважливіше – передачу багатоцільових винищувачів F-16.

Почнеться зустріч міністрів оборони з того, що Україна повідомить про свої нагальні потреби. Після цього буде звіт по ситуації на фронті. За очікуваннями Пентагону, пріоритетними темами обговорення будуть як наземні системи ППО, так і забезпечення боєприпасами наших військових.

А потім буде також дискусія про підготовку F-16,

– наголосив Райдер.

За словами представника Пентагону, пілоти з України навчатимуться в Європі. Щоправда, розкривати будь-які деталі він відмовився.

Зауважимо, що Олексій Резніков раніше розповідав, що обговорюватимуть під час цього "Рамштайну". За його словами, темою зустрічі буде посилення протиповітряної оборони нашої держави. Що і підтверджує Пет Райдер.

До слова, "Рамштайн" – військова база США у Німеччині. Там же збираються члени контактної групи з питань оборони. Зустрічам дали назву тієї ж бази. Під час них обговорювали передачу озброєння нашій державі. Зауважимо, що востаннє очільники оборонних відомств збиралися 21 квітня у режимі офлайн.

Зелене світло на F-16 для України