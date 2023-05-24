Про це розповів речник Пентагону Пет Райдер. За його словами, голови оборонних відомств України та США поспілкувалися щодо процесу підготовки нової зустрічі. Зауважимо, що цього разу "Рамштайн" відбудеться в онлайн-режимі 25 травня.
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"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", – повідомив речник Пентагону.
Планують посилити ППО України
Також Райдер раніше зазначав, що обговорюватимуть посилення нашої ППО, надання боєприпасів, а також – чи не найважливіше – передачу багатоцільових винищувачів F-16.
Почнеться зустріч міністрів оборони з того, що Україна повідомить про свої нагальні потреби. Після цього буде звіт по ситуації на фронті. За очікуваннями Пентагону, пріоритетними темами обговорення будуть як наземні системи ППО, так і забезпечення боєприпасами наших військових.
А потім буде також дискусія про підготовку F-16,
– наголосив Райдер.
За словами представника Пентагону, пілоти з України навчатимуться в Європі. Щоправда, розкривати будь-які деталі він відмовився.
Зауважимо, що Олексій Резніков раніше розповідав, що обговорюватимуть під час цього "Рамштайну". За його словами, темою зустрічі буде посилення протиповітряної оборони нашої держави. Що і підтверджує Пет Райдер.
Зелене світло на F-16 для України
- Слід зазначити, що останніми днями навколо цієї теми з'явилося безліч заяв. Одну із них зробив Жозеп Боррель. Високий представник ЄС сказав, що українські пілоти вже опановують F-16.
- Спростував цю заяву міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, у Польщі пілоти з України не проходять навчання на багатоцільових винищувачах.
- Власне, активно обговорювати F-16 почали після того, як Джо Байден дав зелене світло. Президент США погодив як навчання українських пілотів, так і передачу нашій державі винищувачів. Правда, слід розуміти, що ці повітряні судна не почнуть прикривати небо уже завтра.
- Хай там як, це надзвичайно потужні кроки до перемоги. Адже слід пам'ятати той факт, що ще кілька місяців тому навіть думок про передачу F-16 бути не могло. Партнери заявляли, що це питання навіть не обговорюється.