Тобто їх не планують передати Збройним Силам України до майбутнього контрнаступу. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу пояснив позицію США, повідомляє 24 Канал.
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Коли США передадуть Україні винищувачі
Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу,
– заявив Патрік Райдер.
Він пояснив, що Сполучені Штати розраховують на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 протягом найближчих тижнів або місяців.
Варто зазначити, що у Білому домі раніше пояснювали, що протягом найближчих місяців США разом з союзниками працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості.
Останні заяви про F-16
- Радник міністра оборони Юрій Сак заявив у інтерв'ю іноземним журналістам, що "Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі".
- Радник Олексія Резнікова пояснив, що Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які "готові до оперативного розгортання" і будуть використовуватися до середини 2024 року.
- Окрім того, країна має ще 18 винищувачів, які "більше не використовуються в бойових діях" і "також можуть бути передані в інше місце призначення". З цих 18 є 12, передачу яких приватній компанії відклали.
- Раніше Жозеп Боррель заявив, що українські пілоти вже проходять навчання у Польщі. Проте Варшава цю інформацію спростувала, проте запевнила, що вони вже готові до навчання наших пілотів.