Тобто їх не планують передати Збройним Силам України до майбутнього контрнаступу. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу пояснив позицію США, повідомляє 24 Канал.

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Коли США передадуть Україні винищувачі

Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу,

– заявив Патрік Райдер.

Він пояснив, що Сполучені Штати розраховують на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 протягом найближчих тижнів або місяців.

Варто зазначити, що у Білому домі раніше пояснювали, що протягом найближчих місяців США разом з союзниками працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості.

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