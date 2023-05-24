Заяву про те, що Іспанія не надасть Україні винищувачіF-16 та не братиме участі в авіаційній коаліції зробила міністерка оборони Маргарита Роблес. Від імені країни вона висловилася напередодні зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

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Чому Іспанії не буде в авіаційній коаліції

Причина проста: в Іспанії на оснащенні просто немає таких літаків. Тож вона фізично не може передати Україні F-16, а також не зможе проводити навчання для українських пілотів.

Попри це, наголосила Роблес, Іспанія продовжує цілком і повністю підтримувати Україну. І робитиме це стільки, скільки можливо.

Усі знають, що у нас є F-18, у нас є EuroFighter, у нас немає F-16, і тому ні надання, ні навчання не були б можливі,

– зазначила міністерка.

Що ж стосується F-16, то Іспанія, за словами Роблес, солідарна з іншими державами, які входять до авіаційної коаліції. Вона підтримує їхнє бажання навчати українських пілотів, а також передати нашій державі багатоцільові винищувачі.

Крім того, Роблес нагадала, що Іспанія провела навчання для понад тисячі військових з України. Зокрема тих, які опановували німецькі танки Leopard 2. До слова, шість цих важких бойових машин від країни вже допомагають знищувати ворога, а ще чотири невдовзі передадуть.

От-от розпочнуться навчання на F-16