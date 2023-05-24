Заявление о том, что Испания не предоставит Украине истребители F-16 и не будет участвовать в авиационной коалиции, сделала министр обороны Маргарита Роблес. От имени страны она высказалась накануне встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

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Почему Испании не будет в авиационной коалиции

Причина проста: в Испании на оснастке просто нет таких самолетов. Она физически не может передать Украине F-16, а также не сможет проводить обучение для украинских пилотов.

Несмотря на это, подчеркнула Роблес, Испания продолжает целиком и полностью поддерживать Украину. И будет это делать столько, сколько возможно.

Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и потому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны,

– отметила министр.

Что касается F-16, то Испания, по словам Роблес, солидарна с другими государствами, входящими в авиационную коалицию. Она поддерживает их желание обучать украинских пилотов, а также передать нашему государству многоцелевые истребители.

Кроме того, Роблес напомнила, что Испания провела обучение для более чем тысячи военных из Украины. В частности тех, которые овладевали немецкими танками Leopard 2. К слову, шесть этих тяжелых боевых машин от страны уже помогают уничтожать врага, а еще четыре вскоре передадут.

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