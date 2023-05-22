Деталі розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

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Це була добра ідея та добрі слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду,

– зазначив високий представник ЄС.

Раніше США дали "зелене світло" для третіх країн, які можуть об'єднати зусилля з постачання Україні бойових літаків F-16.