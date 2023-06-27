Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он прокомментировал соответствующее заявление министра обороны Дании.

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"Дания покупает F-35 у США и снимает с вооружения, выводит из боевого состава F-16, на которых будут учиться наши пилоты. Они потом вместе с этими самолетами станут в строй Воздушных сил", – отметил Жданов.

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Троэлс Лунд Поульсен также заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже стартовало и продлится 6 – 8 месяцев.

Обратите внимание! Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что обучение украинских пилотов на F-16 пока не началось, однако программа стартовала – это не тождественные вещи. Кроме того, Украина нацелена не только подготовить определенное количество пилотов на самолетах западного образца, но и полностью перепрофилировать обучение курсантов для освоения современных истребителей.

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