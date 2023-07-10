Станом на 9:38 10 липня правоохоронці повідомили про 4 загиблих та 11 поранених. Проте рятувальники досі продовжують розбирати завали, де ще можуть перебувати люди.

Дивіться також Вночі Росія вдарила по Миколаєву "Іскандером": постраждав об’єкт інфраструктури

Що відомо про кількість жертв та поранених

Внаслідок обстрілу зруйновано частину будівлі. Під завалами опинились жителі, які потребували допомоги… Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами будівлі. На даний час роботи тривають,

– заявили в ДСНС станом на 10:39 10 липня.

Рятувальники розповіли, що з-під завалів врятували 11 людей та передали лікарям швидкої. Вони в лікарні.

"Внаслідок події загинули троє жінок та чоловік", – пояснили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Там також зауважили, що Росія атакувала школу в Оріхові орієнтовно о 13 годині 10 липня.

Зверніть увагу! Офіс генпрокурора повідомив, що вони почали розслідування у кримінальній справі за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Вони зазначили, що поранених може бути 13, проте дані щодо них уточнюються.

Росія атакувала Оріхове