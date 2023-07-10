Причому вороги підступно атакували беззбройних українців якраз під час видачі гуманітарної допомоги. На жаль, Кремль не вперше обстрілює мирних на Запоріжжі, пише 24 Канал.

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Росія атакувала мирних на Запоріжжі

Учора, 9 липня, армія країни-окупанта прямим влучанням знищила міський загальноосвітній заклад, в якому в цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян, ще одинадцятеро отримали поранення,

– заявили у поліції.

Правоохоронці розповіли, що ворог здійснив авіаудар по Оріхівській загальноосвітній школі. Поліція задокументувала воєнний злочин, внаслідок якого загинули та поранені люди.

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, що вороги вдарили керованою авіабомбою. Це трапилось саме тоді, коли мирні мешканці Оріхова прийшли в школу, щоб отримати гуманітарну допомогу – продукти та речі першої потреби.

"Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху", – розповіли у поліції.

Рятувальники, поліцейські, цивільні й військові медики та небайдужі громадяни розбирали завали та витягнули з-під них тіла чотирьох загиблих людей. На жаль, Росія вбила:

жінок 43, 45, 47 років;

чоловіка 47 років.

Ще одинадцятьох врятованих громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості після надання першої медичної допомоги госпіталізували,

– зазначили правоохоронці.

Станом на ранок 10 липня тривають рятувальні роботи, тож, ймовірно, кількість поранених та загиблих може зрости. Водночас сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу.

Поліція збирає докази цинічного воєнного злочину, який кваліфікують як порушення законів та звичаїв війни.

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