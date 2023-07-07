Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Як відомо, ворог застосував зенітно-ракетні комплекси С-300.
До вашої уваги У Запоріжжі чули звук вибуху
Росіяни вдарили біля траси Запоріжжя – Донецьк відразу за Шевченківським мікрорайоном. Влучення було в кілометрі від щільної забудови дев'ятиповерхівок – у промисловій зоні, де розташована Запорізька нафтобаза та інші підприємства.
Спалахнула одна з будівель, але пожежники оперативно загасили вогонь. На щастя, люди не постраждали.
Яка ситуація в регіоні
За минулу добу по всій лінії зіткнення нарахували 67 обстрілів. Були авіаційні удари керованими бомбами, РСЗВ, артилерією, а також літали безпілотники.
Найбільше ударів – у районі Гуляйполя та на адміністративній межі між Запорізькою і Донецькою областями. Загинула 56-річна жінка.
Близько 14:00 з Азовського моря знову налітала ворожа авіація й пускала керовані авіабомби в район між Гуляйполем і Новосілкою. Саме там тепер тривають активні бойові дії між Силами оборони України та російськими загарбниками. Захисникам дуже важко через спеку, але вони тримаються та неухильно просуваються, хоч і повільно.
Що відбувається на Запоріжжі: останні новини
- Вночі 29 червня росіяни вкотре атакували Запоріжжя ракетами С-300. Щоб врятуватися від них, у людей є лише хвилина.
- Зберігається напруження навколо Запорізької АЕС, яку окупували росіяни. У мережі поширювали нову ІПСО, що Україна нібито може атакувати станцію безпілотниками. У Збройних Силах попередили про можливу провокацію з боку ворога.
- Тим часом українські військові продовжують просуватися на фронті. Зокрема, на Запорізькому напрямку ЗСУ захоплюють першу лінію оборони ворога.