Про звуки вибухів повідомили кореспонденти Суспільного станом на 12:05. Чи є вони причиною роботи ППО, чи в місті стався приліт – стане відомо згодом.

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Запоріжжя могли атакувати балістикою

Попередньо у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Та закликали людей перейти в укриття.

Зауважте, за даними єМапа, станом на зараз повітряну тривогу оголошено лише у Запорізькій області (окрім Луганської області, де тривога триває постійно, та Автономної республіки Крим).

Яка ситуація на Запоріжжі