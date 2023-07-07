Про звуки вибухів повідомили кореспонденти Суспільного станом на 12:05. Чи є вони причиною роботи ППО, чи в місті стався приліт – стане відомо згодом.
Дивіться також Вночі були пуски 18 "Шахедів": скільки вдалося знищити та де
Запоріжжя могли атакувати балістикою
Попередньо у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Та закликали людей перейти в укриття.
Яка ситуація на Запоріжжі
- Нещодавно з'явилося повідомлення, що Росія відводить свої сили від Запорізької АЕС. Водночас Росія використовує ядерний шантаж для стримування наступальних дій ЗСУ.
- За даними Генштабу, упродовж останньої доби на Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів по Запорізькій області, а також здійснив артилерійські обстріли населених пунктів.
- Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.