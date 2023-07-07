О звуках взрывов сообщили корреспонденты Общественного по состоянию на 12.05. Являются ли они причиной работы ПВО или в городе произошел прилет – станет известно впоследствии.

Смотрите также: Ночью были пуски 18 "Шахедов": сколько удалось уничтожить и где

Запорожье могли атаковать баллистику

Предварительно в воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. И призывали людей перейти в укрытие.

Заметьте, что по состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена только в Запорожской области (кроме Луганской области, где тревога продолжается постоянно, и Автономной республики Крым).

Какая ситуация в Запорожье