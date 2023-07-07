О звуках взрывов сообщили корреспонденты Общественного по состоянию на 12.05. Являются ли они причиной работы ПВО или в городе произошел прилет – станет известно впоследствии.
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Запорожье могли атаковать баллистику
Предварительно в воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. И призывали людей перейти в укрытие.
Какая ситуация в Запорожье
- Недавно появилось сообщение, что Россия уводит свои силы от Запорожской АЭС. В то же время, Россия использует ядерный шантаж для сдерживания наступательных действий ВСУ.
- По данным Генштаба, на протяжении последних суток на Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары по Запорожской области, а также совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов.
- В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.