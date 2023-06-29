Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Щоб врятуватися від ракет С-300 у людей є хвилина.
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"Вже порахували, скільки потрібно часу, щоб ракети долетіти, це приблизно хвилина. Коли пишуть, що відбувся пуск, майже за хвилину відбувається звук вибуху", – зазначила Аліса Сисоєва.
За час повномасштабного вторгнення одного дня місцеві нарахували близько 11 таких пусків С-300 – це був рекорд. На щастя, тоді ніхто не постраждав.
Журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла про наслідки ворожої атаки: дивитись відео
Сподіваються, що омине
Встигнути добігти до укриття за хвилину, звісно, що мало хто встигне. Тому зазвичай люди йдуть у ванну кімнату, або сидять в коридорі, попри те, що ракети С-300 завдають страшних руйнувань будинкам.
Всі бачили ці страшні руйнування. Наприклад, у мене будинок навпроти постраждав від російського обстрілу, там просто немає верхніх поверхів,
– сказала Аліса Сисоєва.
За словами Аліси Сисоєвої, зараз місцеві вже більше нехтують сигналами повітряної тривоги, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. На це є декілька причин.
Ракети С-300 летять дуже швидко. Зазвичай спочатку лунає вибух, а потім відбувається сигнал повітряної тривоги, і самих таких укриттів, таких бомбосховищ у Запоріжжі досі, на жаль, дуже мало, тому це така є проблема,
– наголосила Сисоєва.
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