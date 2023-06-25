Ніч на 25 травня також була дуже неспокійною. Окупанти знову обстріляли Запорізьку область. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

Читайте також Росіяни в Бердянську заявили про "ліквідацію терористів": серед вбитих – 16-річний підліток

Близько першої ночі 25 червня в Повітряних силах з'явилась інформація, що є балістична загроза для Запоріжжя. Вже о другій ночі область почали обстрілювати. Відомо про дві постраждалі літні жінки – мешканки села Преображенка та Новоданилівка.

Внаслідок ударів росіян є багато зруйнованих будинків, згорілих автівок.

Росіяни продовжують терор

Останній тиждень у Запорізької області ситуація суттєво не змінилась. Запорізький, Пологівський, Василівський район обстрілюють щоденно. Іноді буває до 100 прильотів, інколи – кількість навіть більша. Ситуація напружена.

В самому Запоріжжі тиждень як почався з обстрілів, так ним і закінчується. Цього тижня була рекордна кількість обстрілів за добу, якої не було, певно, з початку цього року,

– наголосила Аліса Сисоєва.

Ворог посилює терор по Запоріжжю. Майже кожної ночі прилітають ракети С-300, але за тиждень окупанти використовували й іншу зброю. Зазвичай, гатять росіяни з Токмака.

В Запоріжжі обійшлось без жертв, однак в області загиблі були. Ситуація залишається дуже важкою.

Аліса Сисоєва про обстріли Запоріжжя: дивитись відео

Ракетні обстріли України: останні новини