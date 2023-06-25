Ночь на 25 мая тоже была очень беспокойной. Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

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Около часа ночи 25 июня в Воздушных силах появилась информация, что есть баллистическая угроза для Запорожья. Уже в два ночи область начали обстреливать. Известно о две пострадавшие пожилые женщины – жители села Преображенка и Новоданиловка.

В результате ударов россиян много разрушенных домов, сгоревших автомобилей.

Россияне продолжают террор

Последняя неделя в Запорожской области ситуация существенно не изменилась. Запорожский, Пологовский, Васильевский район обстреливают ежедневно. Иногда бывает до 100 прилетов, иногда количество даже больше. Ситуация напряженная.

В самом Запорожье неделя как началась с обстрелов, так им и заканчивается. На этой неделе было рекордное количество обстрелов за сутки, которых не было, вероятно, с начала этого года,

– подчеркнула Алиса Сысоева.

Враг усиливает террор по Запорожью. Почти каждую ночь прилетают ракеты С-300, но через неделю оккупанты использовали и другое оружие. Обычно, готовят россияне из Токмака.

В Запорожье обошлось без жертв, однако в области погибшие были. Ситуация остается очень тяжелой.

Алиса Сысоева об обстрелах Запорожья: смотреть видео

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