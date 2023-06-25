Об убийстве 2 человек стало известно после сообщения коллаборанта Владислава Рогова, заявившего о "ликвидации проукраинских террористов", пишет 24 Канал. Впоследствии в сети появилось последнее видео с прощанием 16-летнего подростка, по имени Тигран – именно его убили оккупанты.

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Последние слова – "Слава Украине!"

Коллаборант заявил, что около 19:00 24 июня "двое вооруженных людей открыли огонь из автоматов" пока люди отдыхали на набережной. Один из убитых, как сообщил сам Рогов – Тигран Оганесян. Личность второго убитого неизвестна. Местные каналы сообщают, что ребятам удалось убить местного полицейского коллаборанта и оккупанта.

В сети появилось видео парня, где он с автоматом в руках прощается словами: "Все это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине" На этом запись оборвалась.

Известно, что Тигран вместе с другим подростком Никитой Хангановым еще в сентябре 2022 года похитили оккупанты за проукраинскую позицию, обвинив ребят в терроризме. По данным "Медийной инициативы по правам человека" парня 5 дней допрашивали, применяя пытки – избивали и пытали электрическим током. Так россияне пытались выбить из него признание в подготовке к подрыву мелитопольской железной дороги.

Важно! По данным ювенальных прокуроров, на 24 июня 2023 года Россия за время полномасштабного вторжения убила 490 украинских детей. Еще 1 030 в результате вражеских атак и обстрелов получили ранения. Также официально подтверждена депортация почти 20 000 детей. За убийства детей, удары по школам и больницам и использование детей в качестве живого щита ООН внесла российскую армию в список позора – список структур, ответственных за убийства детей в военных конфликтах.