К сожалению, пострадали люди. Несколько домов в частном секторе Днепра разрушены до основания.

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Что известно об атаке по Днепру

Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что по предварительным данным, украинские военные из воздушного командования "Восток" сбили:

9 крылатых ракет;

3 беспилотника.

К сожалению, есть и попадания в Днепре. И снова цель рашистских преступников – частный сектор…

– рассказал глава ОВА.

По данным областных властей, по состоянию на 7:36 24 июня пострадали восемь человек. Среди них двое детей – мальчики 2013 и 2019 года рождения. Четверо человек госпитализированы, еще один мужчина и двое детей – лечатся амбулаторно.

В результате атаки оккупантов вспыхнул пожар, который уже потушили. Кроме этого, российские захватчики:

полностью уничтожили 4 частных дома;

повредили 25 домов и 5 хозяйственных построек;

повредили 15 автомобилей и газопровод;

уничтожили 3 машины.

Еще один прилет – по инфраструктурному объекту. Там тоже есть разрушения. Информация уточняется,

– объяснил Сергей Лысак.

Кроме того, враг атаковал Марганецкую общину и Никополь. К счастью, все люди выжили и не поранились. В городе повреждены 2 частных дома.

Последствия атаки россиян на Днепропетровщине / Фото Сергея Лысака

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