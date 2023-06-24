В 01:20 Воздушные силы предупредили, что зафиксировали пуски крылатых ракет Х-101/555 из акватории Каспийского моря. Впоследствии во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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В Днепре раздавались взрывы

Журналисты 24 Канала сообщили, что в Днепре около 2:43 раздались взрывы. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ отметили, что местные жители слышали звуки работы ПВО – защитники украинского неба работали по вражеским целям.

Очередная серия взрывов прогремела в городе около 3:17. Кроме того, их слышали и в Кривом Роге. Это подтвердил глава МВА Александр Вилкул.

В 4:24 городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне снова обстреляли частный сектор в городе.

Никакой военной цели нет. Несколько домов разрушены до основания. Огромная воронка после взрыва. Есть пострадавшие. Все службы работают… Подробности позже от ВГА,

– написал мэр.

Россияне атаковали Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 3:04 сообщил об очередном вражеском обстреле областного центра.

Внимание, жители Харькова и области, оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях,

– подчеркнул глава ОВА.

Также информацию о взрывах подтвердил мэр Игорь Терехов. В 3:14 в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в направлении Харьковской области летят российские ракеты Х-22. Через 10 минут в городе прогремели еще 3 взрыва.

Впоследствии Терехов сообщил, что по Слободскому району было по меньшей мере 3 прилета.

"Предварительно – ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет", – написал городской голова.

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В Киеве обломки попали по многоэтажке

В Киевской области после объявления воздушной тревоги около 3:10 начала работать ПВО.

Жители Киевской области! Ракетная атака. В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников,

– отметили в Киевской ОВА.



В Соломенском районе слышали взрыв / Фото КГВА

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе столицы раздался взрыв. Туда отправились все службы.

"Предварительно: в Соломенском районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку", – говорится в сообщении.

Позже Кличко уточнил, что также обломки ракеты попали в 16-й этаж 24-этажки. В результате вражеской атаки есть двое пострадавших.



В многоэтажке начался пожар / Фото КГВА

"Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, еще одного – госпитализировали", – заявил мэр.

Кроме того, в Киевской ОВА добавили, что в результате падения обломков российской ракеты есть повреждения автомобилей.

В КГВА отметили, что в результате падения обломков на 24-этажное здание возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

Погибших на данный момент не обнаружено, пострадавших – 7 человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждены около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке. Данные оперативного сведения уточняются, – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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В Кропивницком тоже раздавались взрывы

В 3:24 взрывы прогремели и в Кропивницком. По состоянию на 4:21 официального комментария по этому поводу не было, поэтому неизвестно, что это было – прилет или работа ПВО.

Следует отметить, что кроме Киева, Днепра, Харькова и Кропивницкого, о взрывах сообщали и в Кривом Роге, Николаеве, Херсоне, а также в Полтавской, Винницкой и Черкасской областях.

Обратите внимание! Россияне ночью 23 июня также атаковали Украину. Они отправили 4 бомбардировщика Ту-95мс в пусковые зоны на Каспийском море, впоследствии выпустившие крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые могут менять курс. Той ночью оккупанты попытались обстрелять аэродром в Хмельницкой области, однако ПВО его защитило и уничтожило все ракеты.