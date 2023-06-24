О 01:20 Повітряні сили попередили, що зафіксували пуски крилатих ракет Х-101/555 з акваторії Каспійського моря. Згодом у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.

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У Дніпрі лунали вибухи

Журналісти 24 Каналу повідомили, що у Дніпрі близько 2:43 пролунали вибухи. Згодом у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що місцеві мешканці чули звуки роботи ППО – оборонці українського неба працювали по ворожих цілях.

Чергова серія вибухів пролунала в місті близько 3:17. Крім того, їх чули й в Кривому Розі. Це підтвердив голова МВА Олександр Вілкул.

О 4:24 міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни знову обстріляли приватний сектор в місті.

Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють. … Подробиці згодом від ВЦА,

– написав мер.

Росіяни атакували Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 3:04 повідомив про черговий ворожий обстріл обласного центру.

Увага, жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях,

– наголосив очільник ОВА.

Також інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов. О 3:14 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в напрямку Харківщини летять російські ракети Х-22. Через 10 хвилин у місті пролунали ще 3 вибухи.

Згодом Терехов повідомив, що по Слобідському району було щонайменше 3 прильоти.

"Попередньо – ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", – написав міський голова.

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У Києві уламки поцілили по багатоповерхівці

На Київщині після оголошення повітряної тривоги близько 3:10 почала працювати ППО.

Жителі Київщини! Ракетна атака. У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників,

– зазначили у Київській ОВА.



У Солом'янському районі чули вибух / Фото КМВА

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Солом'янському районі столиці пролунав вибух. Туди вирушили всі служби.

"Попередньо: в Солом'янському районі уламки ракети влучили в автомобільну стоянку", – мовиться у повідомленні.

Згодом Кличко уточнив, що також уламки ракети влучили в 16 поверх 24-поверхівки. Внаслідок ворожої атаки є двоє постраждалих.



У багатоповерхівці почалася пожежа / Фото КМВА

"Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного – госпіталізували", – заявив мер.

Окрім того, у Київській ОВА додали, що внаслідок падіння уламків російської ракети є пошкодження автомобілів.

У КМВА зазначили, що внаслідок падіння уламків на 24-типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

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У Кропивницькому теж лунали вибухи

О 3:24 вибухи пролунали й в Кропивницькому. Станом на 4:21 офіційного коментаря щодо цього не було, тому наразі невідомо, що це було – приліт чи робота ППО.

Варто зауважити, що окрім Києва, Дніпра, Харкова та Кропивницького, про вибухи повідомляли й в Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні, а також у Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях.

Зверніть увагу! Росіяни вночі 23 червня також атакували Україну. Вони відправили 4 бомбардувальники Ту-95мс до пускових зон на Каспійському морі, які згодом випустили крилаті ракети Х-101/Х-555, що можуть змінювати курс. Тієї ночі окупанти спробували обстріляти аеродром у Хмельницькій області, однак ППО його захистила та знищила усі ракети.