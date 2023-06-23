Людей просили негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.

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