Російські окупанти під час нічної атаки по Україні 23 червня випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Також ворог запустив 3 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Окрім цього загарбники випустили у бік Запоріжжя 4 ракети С-300.
Читайте також Запустили з десяток ракет, але успіху не мали: Гуменюк пояснила, чого хотіли досягти окупанти
Які успіхи наших захисників
У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники збили усі 14 крилатих ракет. Також було знищено 2 "Шахеди".
Протягом доби наша ППО знищила й інші ворожі цілі. Завдяки зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил Росія втратила ударний вертоліт Ка-52. Також було знищено 7 російських розвідувальних безпілотників.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. А наші ракетні війська та артилерія вдарили по 4 районам, де перебувала жива сила та техніка Росії. У результаті ЗСУ уразили 1 ворожий засіб ППО, 2 засоби РЕБ та 12 артилерійських підрозділів, що перебували на вогневих позиціях.
Подробиці ракетної атаки Росії 23 червня
- Російські загарбники відправили 4 бомбардувальники Ту-95мс до пускових зон на Каспійському морі. Це сталося у ніч на 23 червня.
- Окупанти випустили крилаті ракети Х-101/Х-555, що можуть змінювати курс. Спочатку вони летіли у Південно-Східному напрямку.
- Вночі близько першої ночі в областях почали оголошувати повітряну тривогу. О пів на третю "почервоніла" вся Україна.
- Також повідомлялося про зліт двох Ту-22м3, що здатні переносити ракети Х-22. На щастя, цього разу ці бомбардувальники не обстрілювали Україну.
- Близько третьої ночі на Хмельниччині пролунали вибухи. Згодом у Повітряних сил ЗСУ пояснили, що це у регіоні працювала ППО.
- Пізніше стало відомо, що тієї ночі росіяни спробували обстріляти аеродром у Хмельницькій області. Наша ППО захистила летовище та знищила усі ракети.
- Ракетні уламки завдали шкоди інфраструктурі. Однак обійшлося без загиблих та постраждалих.