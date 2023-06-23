Російські окупанти під час нічної атаки по Україні 23 червня випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Також ворог запустив 3 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Окрім цього загарбники випустили у бік Запоріжжя 4 ракети С-300.

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Які успіхи наших захисників

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники збили усі 14 крилатих ракет. Також було знищено 2 "Шахеди".

Протягом доби наша ППО знищила й інші ворожі цілі. Завдяки зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил Росія втратила ударний вертоліт Ка-52. Також було знищено 7 російських розвідувальних безпілотників.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. А наші ракетні війська та артилерія вдарили по 4 районам, де перебувала жива сила та техніка Росії. У результаті ЗСУ уразили 1 ворожий засіб ППО, 2 засоби РЕБ та 12 артилерійських підрозділів, що перебували на вогневих позиціях.

Подробиці ракетної атаки Росії 23 червня