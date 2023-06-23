Российские оккупанты во время ночной атаки по Украине 23 июня выпустили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555. Также враг запустил 3 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Кроме этого, захватчики выпустили в сторону Запорожья 4 ракеты С-300.
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Какие успехи наших защитников
В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники сбили все 14 крылатых ракет. Также были уничтожены 2 "Шахеда".
В течение суток наше ПВО уничтожило и другие вражеские цели. Благодаря зенитному ракетному подразделению Воздушных сил Россия потеряла ударный вертолет Ка-52. Также были уничтожены 7 российских разведывательных беспилотников.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Наши ракетные войска и артиллерия ударили по 4 районам, где находилась живая сила и техника России. В результате ВСУ поразили 1 вражеское средство ПВО, 2 средства РЭБ и 12 артиллерийских подразделений, которые находились на огневых позициях.
Подробности ракетной атаки России 23 июня
- Российские захватчики отправили 4 бомбардировщика Ту-95мс в пусковые зоны на Каспийском море. Это произошло в ночь на 23 июня.
- Оккупанты выпустили крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые могут менять курс. Сначала они летели в Юго-Восточном направлении.
- Ночью около часа ночи в областях начали объявлять воздушную тревогу. В полтретьего "покраснела" вся Украина.
- Также сообщалось о взлете двух Ту-22м3, способных переносить ракеты Х-22. К счастью, на этот раз эти бомбардировщики не обстреливали Украину.
- Около трех ночи на Хмельнитчине раздались взрывы. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ объяснили, что это в регионе работала ПВО.
- Позже стало известно, что в ту ночь россияне попытались обстрелять аэродром в Хмельницкой области. Наша ПВО защитила аэродром и уничтожила все ракеты.
- Ракетные обломки нанесли ущерб инфраструктуре. Однако обошлось без погибших и пострадавших.