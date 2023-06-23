Последствия падения обломков ракет Х-101/Х-555 зафиксировали не в одном месте. И хотя они нанесли ущерб инфраструктуре, однако, к счастью, пострадавших нет.

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Вспыхнули пожары

Как сообщили в Хмельницкой ОВА, в результате падения обломков в одном из домов были выбиты окна. Более того, вспыхнули пожары. Однако они были оперативно ликвидированы самостоятельно или силами ГСЧС.

Также обломки вражеских ракет нашли:

в поле возле одного из сел Хмельнитчины,

на территории частных домов.

Работают все соответствующие службы. К счастью, пострадавших нет,

– сообщили в Хмельницкой ОВА.

Россия хотела уничтожить военный аэродром

Также в областной военной администрации сообщили, что Россия ночью направила свои ракеты на военный аэродром в Хмельницкой области. Она нанесла удар по Украине с самолетов стратегической авиации.

Однако намерениям страны-оккупантки помешала противовоздушная оборона. Она уничтожила все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, большинство из которых на Хмельнитчине.

"Спасибо нашим силам ПВО за работу!", – подчеркнули в Хмельницкой ОВА.

Ракетная атака на Хмельнитчину: коротко