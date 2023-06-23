Последствия падения обломков ракет Х-101/Х-555 зафиксировали не в одном месте. И хотя они нанесли ущерб инфраструктуре, однако, к счастью, пострадавших нет.
К теме Враг попытался атаковать аэродром в Хмельницкой области: все 13 ракет уничтожили
Вспыхнули пожары
Как сообщили в Хмельницкой ОВА, в результате падения обломков в одном из домов были выбиты окна. Более того, вспыхнули пожары. Однако они были оперативно ликвидированы самостоятельно или силами ГСЧС.
Также обломки вражеских ракет нашли:
- в поле возле одного из сел Хмельнитчины,
- на территории частных домов.
Работают все соответствующие службы. К счастью, пострадавших нет,
– сообщили в Хмельницкой ОВА.
Россия хотела уничтожить военный аэродром
Также в областной военной администрации сообщили, что Россия ночью направила свои ракеты на военный аэродром в Хмельницкой области. Она нанесла удар по Украине с самолетов стратегической авиации.
Однако намерениям страны-оккупантки помешала противовоздушная оборона. Она уничтожила все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, большинство из которых на Хмельнитчине.
"Спасибо нашим силам ПВО за работу!", – подчеркнули в Хмельницкой ОВА.
Ракетная атака на Хмельнитчину: коротко
- Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины после 1 часа ночи. Причиной тому стал запуск крылатых ракет из района Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95мс.
- Около 3 часов ночи в Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов, а уже около 4 утра в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ добавили, что во время воздушной тревоги в регионе сработала ПВО.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты пытались атаковать военный аэродром, расположенный в области. Однако силы ПВО уничтожили все воздушные цели россиян – все 13 ракет.