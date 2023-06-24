О ситуации в городе сообщил мэр Борис Филатов. Он отметил, что на месте "прилетов" не было ни одной военной цели.
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В Днепре – серьезные разрушения
Городской голова рассказал, что оккупанты снова обстреляли частный сектор. По его словам, после циничной атаки россиян несколько домов разрушены полностью.
Огромная воронка после взрыва. Есть пострадавшие. Все службы работают,
– написал Филатов
И добавил, что все подробности относительно последствий обстрелов Днепра впоследствии опубликует военно-гражданская администрация.
Взрывы в Днепре: что известно
- Около 1:42 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Приблизительно через час в городе услышали первые взрывы, а после 3:00 – повторные.
- Сначала в Воздушных Силах предупреждали о Х-22 в направлении Днепра. После этого там рассказали об угрозе применения врагом ударных БПЛА. Сирены известили об отбое в области только после 4:00.
Кратко о массированной атаке России
- Ночью и под утро 24 июня взрывы слышались в ряде городов Украины. Только вокруг Киева нашей противовоздушной обороне удалось уничтожить более 20 вражеских ракет, летевших из Каспия.
- В то же время местные власти сообщили, что в Соломенском районе обломки упали на многоэтажку, там начался пожар. Также они попали и в автостоянку.
- В Харькове было по меньшей мере 3 "прилета", один из которых – по газовой трубе. По предварительной информации, оккупанты били ракетами С-300.
- Несколько взрывов слышали ночью и в Кропивницком. Местные власти призвали не паниковать. "Ничего в сети не сообщаем. Верим в наши ПВО! С укрытий ни шагу", – писал в телеграмме глава ОВА.