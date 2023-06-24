Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 02:20. Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты и находиться там, пока не объявят отбой тревоги. Призвали не пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Обратите внимание В Киеве прогремели взрывы в Соломенском районе
Детали атаки на Киев
Взрывы в Киеве раздались около 03:08. Сообщили о работе ПВО. Позже Виталий Кличко рассказал детали.
Предварительно: в Соломенском районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку,
– говорится в сообщении.
Кличко заявил, что на месте работают все экстренные службы. Впоследствии он уточнил, что также обломки ракеты попали в ракеты попали в 16-й этаж двадцатиэтажки.
Есть ли пострадавшие
Мэр Киева подчеркнул, что есть двое пострадавших.
"Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, еще одного – госпитализировали. Пожара в доме нет", – заявил Кличко.
Кроме того, в Киевской ОВА заявили, что в результате падения обломков ракеты повреждения автомобилей.