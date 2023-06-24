Людей призывают находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое тревоги. Или не пренебрегать правилом "двух стен". Это спасает жизнь.

Обратите внимание По всей Украине снова объявили воздушную тревогу: в небе есть крылатые ракеты

Жители Киевской области! Ракетная атака. В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников,

– заявили в Киевской ОВА.

Впоследствии мэр Виталий Кличко заявил о взрыве в Соломенском районе. Туда отправились все службы.

Кроме того, людям напоминают, что нужно доверять только информации из проверенных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками. Чтобы уберечь людей, воздушные силы начали сообщать об угрозе.

Что происходит в Украине