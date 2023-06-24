Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Або не нехтувати правилом "двох стін". Це рятує життя.
Зверніть увагу По всій Україні знову оголосили повітряну тривогу: у небі є крилаті ракети
Жителі Київщини! Ракетна атака. У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників,
– заявили у Київській ОВА.
Згодом мер Віталій Кличко заявив про вибух у Солом'янському районі. Туди вирушили всі служби.
Що відбувається в Україні
- Наразі повітряна тривога оголошена на всій території України. Російські окупанти атакують крилатими ракетами.
- У Дніпрі повідомляли про роботу ППО. Там почули серію вибухів.
- Окрім того, вибухи пролунали у Харкові.