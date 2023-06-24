Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Або не нехтувати правилом "двох стін". Це рятує життя.

Зверніть увагу По всій Україні знову оголосили повітряну тривогу: у небі є крилаті ракети

Жителі Київщини! Ракетна атака. У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників,

– заявили у Київській ОВА.

Згодом мер Віталій Кличко заявив про вибух у Солом'янському районі. Туди вирушили всі служби.

Важливо! Людям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з перевірених джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками. Щоб вберегти людей, Повітряні сили почали повідомляти про загрозу.

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