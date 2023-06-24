Взрывы прогремели около 2:43, сообщают журналисты 24 Канала. По всей стране из-за вражеской атаки объявили воздушную тревогу.

Обратите внимание По всей Украине снова объявили воздушную тревогу: в небе есть крылатые ракеты

Работает ПВО

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Днепре местные жители слышали звуки работы ПВО. Защитники украинского неба работают по враждебным целям.

Около 3:17 снова раздались взрывы в Днепре.

Кроме того, взрывы слышали и в Кривом Роге. Это подтвердил глава МВА Александр Вилкул.

По состоянию на 3.35 угроза ракетной атаки продолжается по всей территории Украины.