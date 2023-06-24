Про ситуацію у місті повідомив мер Борис Філатов. Він наголосив, що на місці "прильотів" не було жодної військової цілі.

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У Дніпрі – серйозні руйнування

Міський голова розповів, що окупанти знову обстріляли приватний сектор. За його словами, після цинічної атаки росіян декілька будинків зруйновані вщент.

Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють,

– написав Філатов.

Й додав, що усі подробиці щодо наслідків обстрілу Дніпра згодом опублікує військово-цивільна адміністрація.

Вибухи у Дніпрі: що відомо

Близько 1:42 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Приблизно через годину в місті почули перші вибухи, а о після 3:00 – повторні.

Спочатку у Повітряних Силах попереджали про Х-22 в напрямку Дніпра. Після цього там розповіли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Сирени сповістили про відбій в області аж після 4:00.

Коротко про масовану атаку Росії