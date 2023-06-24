Россияне выпустили их из Каспийского региона. Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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Вокруг Киева уничтожили более 20 ракет
Попко рассказал, что ночью 24 июня произошла восьмая воздушная атака на Киев за июнь.
Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет,
– заявил начальник КГВА.
По его словам, в результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.
"О пострадавших – сейчас известно о двух лицах. Одного госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь на месте. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте", – подытожил Попко.
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Кратко об атаке 24 июня
- Ночью 24 июня во многих городах Украины стали сообщать о взрывах. Кроме Киева, их слышали в Днепре, Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Николаеве, Херсоне, а также Полтавской, Винницкой и Черкасской областях.
- Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил в городе по меньшей мере 3 прилета. В частности, оккупанты попали в газовую трубу. В результате атаки начался пожар. На место выехали подразделения ГСЧС. Информации о пострадавших сразу после обстрела не было.
- В свою очередь, в Днепре захватчики снова обстреляли частный сектор. По словам мэра Бориса Филатова, там не было ни одной военной цели. В результате атаки несколько домов разрушены до основания, на месте попадания образовалась огромная воронка после взрыва. Также есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы.