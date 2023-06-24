Власти уже подтвердили информацию об обстреле. В частности, глава ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов в 3:04 сообщил об очередном вражеском обстреле.

Внимание, жители Харькова и области, оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях,

– подчеркнул председатель ОВА.

Также информацию о взрывах подтвердил городской голова Игорь Терехов.

"Внимание! Харьков под обстрелами со стороны РФ. Находитесь в укрытиях. Обо всех местах попадания рашистских снарядов, разрушения, пострадавших сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя!", – призвали в полиции Харьковской области.

В 3:14 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили о пусках ракет Х-22 в направлении Харьковской области. Через 10 минут, по информации Суспильного, в Харькове прогремели еще 3 взрыва.

Впоследствии Терехов сообщил, что по Слободскому району было по меньшей мере 3 прилета.

"Предварительно – ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет", – написал мэр.

Обратите внимание! Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 1:41.

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