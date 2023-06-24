Як зазначив глава КМВА Сергій Попко, станом на 06:00 стало відомо про загиблих у Києві. Також зросла кількість постраждалих.

Читайте також Багато ракет навколо Києва та вибухи у низці міст України: все про атаку ворога 24 червня

Що відомо про загиблих

У КМВА уточнили дані щодо ракетного удару. Відомо, що у Солом'янському районі сталося падіння уламків на 24-поверховий будинок. Внаслідок цього займання зафіксували на 16, 17 та 18 поверхах. На жаль, виявили тіла двох загиблих.

Водночас Сергій Попко сказав, що постраждало восьмеро людей. Перед цим мовилося про сімох. Також відомо, що двох людей госпіталізували. Решті ж медичну допомогу надавали на місці.

Начальник КМВА додав, що пошкоджень зазнали близько 40 автомобілів. Вони були припарковані на стоянці.

Що відомо про нічну атаку на Київ

За словами Сергія Попка, це вже восьма атака на столицю за червень. Глава КМВА зазначив, що російські загарбники використовують звичну для них тактику. Для обстрілу використовують стратегічну авіацію.

Ворог підняв у небо бомбардувальники Ту-95МС та запустив крилаті ракети Х-101/Х-555 з акваторії Каспійського моря. Значна частина ракет летіла на Київ.

Сергій Попко підкреслив, що сили та засоби ППО у повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили понад 20 ракет.

На жаль, цієї ночі російські загарбники також тероризували Дніпро. Міський голова Борис Філатов розповів про прильоти по житлових будинках.

Окупанти тероризують Дніпро

Міський голова Дніпра зазначив, що росіяни атакували приватний сектор. Борис Філатов підкреслив, що цинічний обстріл ворогами знищив ущент кілька будинків.

За його словами, після вибуху утворилася величезна вирва. Відомо також про постраждалих. На місце вирушили всі необхідні служби.

Борис Філатов підкреслив, що серед усіх цих об'єктів відсутні військові. Що вкотре демонструє, що росіяни продовжують воювати з мирним населенням.

Ми продовжуємо закликати вас не ігнорувати повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях доти, поки не вщухне ракетна загроза. Це може врятувати вам життя.