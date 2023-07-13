"Хлопок" продолжает показывать оккупантам, что у них нет никакого шанса на временно оккупированных территориях. Врагу пора убегать.
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Сообщают, что днем 13 июля "хлопок" побывал во временно оккупированном Донецке. Сообщается о прилете в районе завода "Топаз".
"Хлопок" в районе Топаза / фото из сети
Обычно после "хлопка" оккупанты несут потери. Ждем деталей.
"Хлопок" гуляет временно оккупированными территориями
- "Хлопок" продолжает свой тур и наносит оккупантам потери. Генштаб ВСУ сообщил, что он мощно погулял во временно оккупированном Бердянске. После прилета по гостинице "Дюна" трупы оккупантов всю ночь вывозили грузовиками в морг.
- Также недавно громкий "хлопок" посетил временно оккупированный Джанкой. Люди писали, что от сильных взрывов чуть ли не попадали с кроватей.
- Не обошел "хлопок" и временно оккупированную Луганщину. Там "хлопок" раздался в глубоком тылу – в Суходольске.
- Украинские защитники и защитницы освободят от врага все населенные пункты. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для местных жителей.