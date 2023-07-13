"Хлопок" продолжает показывать оккупантам, что у них нет никакого шанса на временно оккупированных территориях. Врагу пора убегать.

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Сообщают, что днем 13 июля "хлопок" побывал во временно оккупированном Донецке. Сообщается о прилете в районе завода "Топаз".

"Хлопок" в районе Топаза / фото из сети

Обычно после "хлопка" оккупанты несут потери. Ждем деталей.

"Хлопок" гуляет временно оккупированными территориями