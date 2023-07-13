Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької районної ради Антон Жук. Серед мертвих – і заступник керівника південного округу окупантів.

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"Тішимось з цього. По-перше, тому що влучаємо, по-друге, – бо отримуємо інформацію навіть про їхніх високопосадовців, хоча це досить глибоко за лінією фронту. Оптимізму надає і те, що російська протиповітряна оборона не збиває ракети Storm Shadow, хоча мала б це робити", – зазначив депутат.

"Йой, а що трапилось"

Як повідомив Генштаб, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю "Дюна" протягом ночі з 12 на 13 липня зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.

Тим часом ворог продовжує обстрілювати мирне населення на Запорізькому напрямку, аби не допустити просування Сил оборони. За ніч окупанти здійснили артилерійський обстріл Левадного, Ольгівського, Малинівки, Єгорівки та Оріхова.

Як пройшла ніч у Бердянську: дивіться відео

Тішимося за всіх росіян, які стали "двохсотими"

Андрій Жук також потішився українською операцією з ліквідації командира підводної субмарини у Краснодарі. 42-річний Станіслав Ржицький, котрий теж перетворився на "двохсотого", керував підводним човном Б-265 "Краснодар", з якого запускали балістичні ракети по українських містах.

"Так званий "фаховий військовий" викладав у соцмережі, яким маршрутом він бігає, – ну, знаєте, добігався", – прокоментував політик.

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